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«Барселона» стала первым клубом за 64 года, взявшим Кубок Испании три раза кряду

28 мая 2017, воскресенье. 00:52. Футбол

«Барселона» одержала победу над «Алавесом» в финальном матче Кубка Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 3:1.

«Барселона» в третий раз подряд и в рекордный 29-й раз выиграла Кубок Испании. Ближайший преследователь каталонцев по числу побед в турнире — «Атлетик» (23).

Каталонцы стали первым клубом за 64 года, сумевшим победить в трёх розыгрышах Кубка Испании подряд. «Барселона» повторила собственное достижение: сине-гранатовые выигрывали трофей в 1951, 1952 и 1953 годах.

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Маурисио Пеллегрино, Маркос Льоренте, Тео Эрнандес и их «Алавес» достойно боролись с «Барселоной» в финале Кубка Испании.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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