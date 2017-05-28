«Барселона» стала первым клубом за 64 года, взявшим Кубок Испании три раза кряду

«Барселона» одержала победу над «Алавесом» в финальном матче Кубка Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 3:1.
«Барселона» в третий раз подряд и в рекордный 29-й раз выиграла Кубок Испании. Ближайший преследователь каталонцев по числу побед в турнире — «Атлетик» (23).
Каталонцы стали первым клубом за 64 года, сумевшим победить в трёх розыгрышах Кубка Испании подряд. «Барселона» повторила собственное достижение: сине-гранатовые выигрывали трофей в 1951, 1952 и 1953 годах.
Сражённые гениальностью Месси. «Алавес» дал бой «Барселоне»
Маурисио Пеллегрино, Маркос Льоренте, Тео Эрнандес и их «Алавес» достойно боролись с «Барселоной» в финале Кубка Испании.