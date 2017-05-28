«Арсенал» показал, как команда отпраздновала победу в Кубке Англии в раздевалке

Лондонский «Арсенал» опубликовал на своём официальном канале в YouTube видео, на котором команда отмечает победу в Кубке Англии. В финале соревнования «канониры» обыграли «Челси» со счётом 2:1 благодаря голам нападающего Алексиса Санчеса и полузащитника Аарона Рэмси.
В видеоролике показано, как игроки «Арсенала» празднуют в подтрибунном помещении стадиона «Уэмбли», а также в раздевалке.
Видео, опубликованное «Арсеналом» можно посмотреть на официальном канале клуба в YouTube.
«Арсенал» выиграл Кубок Англии в рекордный 13-й раз, опередив «Манчестер Юнайтед», у которого 12 побед. «Челси» побеждал в турнире 7 раз.