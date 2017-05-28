Эмери: мне нравится в «ПСЖ», у меня ещё год контракта, команда может расти

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о своих планах на будущее после финала Кубка Франции, в котором его команда обыграла «Анже» со счётом 1:0 благодаря автоголу соперников на 91-й минуте.
«У меня есть ещё один год контракта, мне здесь всё нравится. Я думаю эта команда может ещё расти», — приводит слова Эмери «твиттер» Get Football News France со ссылкой на Eurosport.
45-летний специалист возглавил «ПСЖ» в июле 2016 года и выиграл с клубом, помимо Кубка Франции, также Кубок лиги и Суперкубок Франции. В 2013-2016 годах Эмери тренировал испанскую «Севилью», а с мая по ноябрь 2012 года — московский «Спартак».