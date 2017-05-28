Аллегри: «Реал» силён в атаке, но в защите всё таки кое-что позволяет

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о подготовке клуба к финалу Лиги чемпионов, в котором «Старая синьора» 3 июня встретится с мадридским «Реалом».
«В атаке „Реал“ очень силён, но в защите он кое-что всё же позволяет, так что мы постараемся воспользоваться этими возможностями. Это будет потрясающий матч, не каждый день удаётся сыграть в финале Лиги чемпионов. Подготовка к матчу не займёт много времени — к финалам не готовятся, в финалах играют и побеждают. Всё определяют детали, и мы сфокусируемся на них», — приводит слова Аллегри Football Italia.
Дибала: если «Реал» силён, то у нас очень надёжная защита