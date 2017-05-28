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Карадениз: с Грасией работать не буду, но готов играть за дубль «Рубина»

28 мая 2017, воскресенье. 09:45. Футбол

37-летний полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз заявил, что не будет работать с нынешним главным тренером команды Хави Грасией, но хочет остаться в клубе и ради этого готов играть даже за дублирующий состав. Карадениз выступает за команду из Казани с 2008 года.

«Да, не буду (работать с Грасией. — Прим. «Чемпионата»). Я уже сказал ему об этом. Но, например, возможен вариант, при котором я останусь в «Рубине» и буду играть за дубль. У меня ещё есть год контракта, и я не хочу уходить, поэтому готов играть даже за дубль. Есть лентяи, которые сидят и отдыхают, получая зарплату, но я так не могу. Поэтому я готов играть там, где могу бороться и воевать, устроить битву. Да, я провёл в «Рубине» уже почти 10 лет и мне не так просто уйти из клуба. Это моё родное. Я уже говорил много раз, что очень люблю Казань, Татарстан. Я сильно люблю Россию, свою команду. Но если ничего не получается, то что поделаешь?

Дублёры ведь тоже надевают футболку «Рубина». Я также буду играть за свой родной клуб. Да, физически я чувствую себя хорошо. У меня по-прежнему есть большое желание. Если я увижу, что не могу бороться за место в составе с этими игроками, то уйду по своей воле», — поведал турецкий хавбек, который также рассказал, что зимой «Рубин» был готов с ним расстаться по инициативе Грасии.

«На игры с «Локомотивом» и «Тереком» я не был заявлен из-за повреждения. Но он не включил меня в заявку на матчи против «Уфы», «Ростова» и ЦСКА, хотя я был готов сыграть. За всё время в Казани у меня такое впервые. И если я скажу, что меня не задевало такое отношение, то совру. Меня очень это задевало… С другой стороны, я профессиональный футболист и знал, что он меня не включит в заявку на ЦСКА и «Амкар».

Мне 37 лет, и я понимаю, что он думает. После матча с «Ростовом» в понедельник у нас была тренировка, и я занимался с игроками, которые не принимали участия в матче. А во вторник в кабинете Хави мы очень культурно поговорили. И я сказал ему, что больше не хочу тренироваться вместе с командой. Сказал: «Ты всё равно не включишь меня в заявку на ближайшие матчи, и лучше я буду заниматься отдельно. По человеческим качествам у меня нет к тебе никаких претензий. Мир тесен и, может быть, через какое-то время мы встретимся где-нибудь. Но если ты будешь продолжать тренировать «Рубин», я подумаю об уходе из клуба». Я так сказал, потому что не хочу просто так сидеть с ним ещё год. Грасия тоже мне сказал, что в межсезонье говорил с президентом клуба Ильсуром Метшиным о том, что стоит проводить меня из клуба зимой, так как он не видит меня в составе. Хави откровенно сказал, что предложил президенту расстаться со мной зимой. И тогда на сборах мне действительно говорили о том, что если у меня будут предложения, то «Рубин» не станет препятствовать моему уходу.

У меня было два-три варианта. Но мне было обидно из-за этой ситуации, ведь для меня «Рубин» очень важен. Это моя команда. Я от всей души люблю «Рубин» и поэтому не мог бросить свой клуб. Это был бы самый простой путь. Но я был уверен, что если бы согласился на любое из полученных предложений, то играл бы постоянно и забивал бы, проявил бы себя с лучшей стороны. И я очень хорошо помню, как в начале января мы разговаривали с Метшиным, когда я ответил ему, что не собираюсь уходить: «Может, Грасия даст мне сыграть, может быть, нет. Но я всё равно буду готовиться». И вы помните, как я работал на сборах, в каком состоянии находился. Ни один человек в клубе не упрекнёт меня в том, что на какой-то тренировке я недорабатывал, сачковал. Но я видел, что «Рубин» идёт не по тому пути. Я один из капитанов команды, давно в клубе и чувствую, вижу это. Поэтому я сказал, что не уйду и знаю, что у нас непростой период. Я сказал, что когда у меня кончится контракт, тогда и празднуйте, ведь я буду вынужден уйти», — рассказал Карадениз в интервью «Спорт Бизнес Online».

Карадениз: с Грасией у «Рубина» не будет успехов, мы ошиблись с выбором тренера
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ФК Рубин Гёкдениз Карадениз Хави Грасия
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