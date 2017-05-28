Президент «ПСЖ»: Эмери на 200 процентов останется главным тренером команды

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи после финала Кубка Франции, в котором его команда обыграла «Анже» со счётом 1:0 благодаря автоголу соперников на 91-й минуте.
«Я всегда говорил, что Эмери не уйдёт из „ПСЖ“. Он на 200 процентов останется главным тренером. Унаи счастлив в „ПСЖ“, а мы получаем удовольствие от работы с ним.
Как я оценю этот сезон? Много что нужно оценить, но я не думаю, что сейчас подходящий для этого момент», — цитирует президента L'Equipe.