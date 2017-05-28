Барцальи: каждый игрок «Ювентуса» верит в победу над «Реалом»

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи накануне финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» поделился ожиданиями от игры.
«У нас не будет недостатка энергии в Кардиффе, излишнего волнения от команды тоже не ждите. „Ювентус“ провёл последний матч в чемпионате Италии и начал думать об игре с „Реалом“. Сейчас каждый игрок „Ювентуса“ верит в победу. Мы осознаем всю силу соперника, но понимаем и то, что с такой игрой, как в прошлых матчах, нам многое по плечу», — сказал игрок в эфире Mediaset Premium.
Финал Лиги чемпионов — 2016/17 «Реал» — «Ювентус» пройдёт в Кардиффе 3 июня.