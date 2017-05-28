Иньеста: в следующем сезоне «Барселона» сделает новую попытку с новыми людьми

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил мнение, что прошедший сезон получился неудачным для каталонского клуба. Сине-гранатовые выиграли Кубок Испании, но вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, а Примеру закончили на втором месте.
«Когда ты не достигаешь своих целей, которыми были победа в чемпионате и Лиге чемпионов, то нельзя назвать сезон хорошим. У нас остался лишь Кубок Испании, и мы выиграли его, так что теперь нужно проанализировать, в чём мы ошиблись в минувшем сезоне и что нам нужно исправить. В следующем году мы сделаем новую попытку с новыми людьми, ведь некоторые игроки уйдут из команды. Наша цель — продолжать побеждать», — цитирует Иньесту Sky Sports.