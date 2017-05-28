Дзагоев: в следующем году снова организую турнир в Беслане

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который устроил для детей турнир в родном Беслане, поделился впечатлениями от мероприятия.
«Всё прошло отлично, самое главное — дети остались довольны. Мне самому всё очень понравилось. По-моему, и организация была на высшем уровне — спасибо моему PR-агенту Дарье Арслановой. Кроме того, я благодарю всех наших партнёров, которые оказывали поддержку и помогали с подарками для ребят: Nike, Joy, ТБАУ, „Бавария“, „Чемпионат“. А теперь будем работать над тем, чтобы в следующем году всё прошло ещё лучше. Обещаю, что в следующем году турнир состоится.
С какими чувствами возвращался на стадион, где начинал играть в футбол? Когда я впервые играл на «Пищевике», мне подарили мягкую игрушку, хомячка — приз самому молодому игроку чемпионата района. Сейчас лежит дома здесь, в Беслане. А мой первый тренер Юрий Отарович Наниев работает здесь с очень талантливыми ребятами. Кстати, у него в команде снова есть Дзагоев! Юрий Отарович говорит, что сразу вручил ему «десятку», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.