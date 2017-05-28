Евдокимов: моё время в «Оренбурге», наверное, закончилось

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов подвёл итоги ответного переходного матча со «СКА-Хабаровск» (0:0, по пенальти – 3:5) за право сыграть в следующем сезоне в РФПЛ, а также сообщил, что, скорее всего, покинет оренбургскую команду.
«Поздравляю Хабаровск с выходом в Премьер-Лигу. Они решили задачу. Мы, к сожалению, этого сделать не смогли. Хочу извиниться перед болельщиками. С одной стороны, хорошие эти пять с половиной лет, с другой стороны – вылет из Премьер-Лиги. Тем не менее мы показали городу, что такое Премьер-Лига, хорошие команды.
Что касается игры, то наверное, неправы те, кто думал, что будет такая лёгкая игра. Это кубковые игры. Эта команда в Кубке и «Спартак» обыгрывала. Нам было очень тяжело. С приходом нового тренера они стали играть ещё более организованно и лучше. Мне кажется, сегодня мы доминировали, создали большое количество голевых моментов. Не забили, поэтому и поплатились.
Со своей стороны хочу поблагодарить за эти годы бывшего генерального директора, генерального директора нынешнего, президента клуба Василия Ивановича Столыпина, болельщиков. Моё время в «Оренбурге», наверное, всё-таки закончилось, поэтому всем удачи желаю, здоровья и успехов. Спасибо», – цитирует Евдокимова пресс-служба «Оренбурга».