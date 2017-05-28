Кобялко: когда вышел на поле, болельщики «Оренбурга» меня даже поприветствовали

Нападающий «СКА-Хабаровск» Антон Кобялко прокомментировал победу команды в противостоянии с «Оренбургом». В ответном переходном матче за право участвовать в РФПЛ хабаровчане сыграли с «Оренбургом» вничью, а затем одержали победу в серии послематчевых пенальти (0:0, по пенальти – 5:3). Таким образом, «СКА-Хабаровск» впервые в истории получил путёвку в РФПЛ.
Антон Кобялко выступал в составе «Оренбурга» с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «СКА-Хабаровск».
«Когда вышел на поле, меня даже болельщики поприветствовали. Помнят ещё, оказывается. Здесь очень красивый стадион, а у народа появилась культура боления в связи с участием в РФПЛ. Раньше такого не было. Отличное поле.
Любой амбициозный футболист хочет играть в Премьер-Лиге. И я не исключение. Хотя у меня уже старый возраст по российским меркам – 31 год. Дай бог, поучаствую в РФПЛ. Уже третья команда вышла в РФПЛ, а я не поучаствовал ни в одной игре. Надеюсь, поучаствую», — сказал Кобялко в интервью пресс-службе «Оренбурга».