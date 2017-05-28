«Баник» под руководством Петржелы вернулся в высший дивизион чемпионата Чехии

«Баник Острава», который возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, по итогам заключительного, 30-го, тура второго чешского дивизиона добился повышения в классе.
В последнем туре «Баник» на своём поле обыграл «Зноймо» со счётом 3:0 и финишировал на втором месте в итоговой турнирной таблице первенства, которое даёт право выступать в высшем дивизионе чемпионата страны в сезоне-2017/18.
Петржела возглавил «Баник» в конце декабря 2015 года. В первом сезоне в клубе специалист не смог спасти команду от вылета в низший дивизион, однако остался в «Банике» и уже через год добился возвращения в высший дивизион.