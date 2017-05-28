Мхитарян награждён медалью Армении «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент Армении Серж Саргсян наградил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в развитие армянского спорта.
«Я очень горд получить такую награду. Она даст мне силы продолжать способствовать развитию армянского спорта и с достоинством представлять Армению в мире. С каким из голов сравнил бы эту медаль? Не могу сравнить это с каким-либо голом, это несравнимые вещи.
Для меня честь – поднимать армянский флаг в разных странах. Я давно хотел воплотить эту идею, и наконец мне удалось это сделать, ведь мы смогли одержать победу в Лиге Европы», — цитирует Мхитаряна News.am.