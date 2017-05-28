Лепёхин: при двух разных тренерах у «Зенита» ничего особенно не изменилось

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением об уходе из «Зенита» главного тренера Мирчи Луческу.
«Луческу не удалось создать новую команду. Он принимал одну команду, но на протяжении года она значительно изменилась по составу. Ему не удалось заменить ведущих футболистов, которые ушли. Но, на мой взгляд, замену лидерам такого же качества было найти очень сложно. В этих условиях ему было тяжело это сделать.
Не могу ни положительно, ни отрицательно оценить работу Луческу. Он дал тот же результат, что был в прошлом году. В этом плане в «Зените» стабильность. При двух разных тренерах ничего особенно не изменилось. Так что я не стал бы выделять Луческу из всех остальных тренеров «Зенита». Так случилось, что он проработал всего год. Стоило ли дать больше времени? Не знаю, о чём договаривались при подписании. Если он был в курсе, что состав будут менять так, то, безусловно, должен был отвечать за результат», – сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.