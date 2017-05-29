Габулов: испытываю чувство выполненного долга, теперь отправляюсь в сборную

Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов поделился мыслями о победе над «Енисеем» (1:0, первая игра — 1:2) в ответном переходном матче за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне.
«Испытываю чувство выполненного долга. Мы выдохнули: слава богу, справились! Спасибо за поддержку болельщикам тульского «Арсенала», поздравляю их с победой. Теперь отправляюсь в сборную. Вызов туда — это очень приятно, и в то же время он не позволяет тебе опустить планку своей игры. Очень радостным отправляюсь в расположение национальной команды», — передаёт слова Габулова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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На пресс-конференции Сергей Кирьяков и Андрей Тихонов обменялись «комплиментами», а игроки тульского «Арсенала» радовались Премьер-Лиге.