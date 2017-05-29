«Копенгаген» после победы в Кубке Дании передал трофей на фанатскую трибуну

Футболисты ФК «Копенгаген» позволили болельщикам дотронуться до кубка Дании во время празднования победы в турнире.
В финале национального Кубка «Копенгаген» со счётом 3:1 обыграл «Брондбю» и завоевал этот трофей третий раз подряд. После окончания церемонии награждения кубок был передан игроками «Копенгагена» на фанатскую трибуну. Трофей доставили на верхние ряды сектора, где находился болельщик в инвалидном кресле. После этого фанаты подняли кубок над головой.
Видео можно посмотреть на странице «Копенгагена» в «Инстаграме».
Добавим, по итогам минувшего сезона «Копенгаген» стал чемпионом Дании. «Брондбю» занял второе место в турнирной таблице чемпионата.