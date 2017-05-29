Заместитель председателя правительства Хабаровского края: знай наших!

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов эмоционально отреагировал на выход «СКА-Энергии» в РФПЛ благодаря победе над «Оренбургом» в переходных матчах.
«Главный тренер Алексей Поддубский сделал практически невозможное, вывел команду в элиту российского спорта. Знай наших! Браво! Вперёд, Хабаровский край!
Поздравляю болельщиков и всех, кто вложил силы в команду, с выходом в Премьер-Лигу! В этом огромная ваша заслуга! Вместе мы сила!» — написал Федосов в «Твиттере».