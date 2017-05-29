Варан: игроки «Реала» приняли бы Мбаппе очень хорошо

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан признался, что ему хотелось бы видеть в составе своей команды нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. В услугах 18-летнего футболиста заинтересован не один европейский гранд, а испанские СМИ уже сообщили, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес практически договорился о приобретении Мбаппе.
«Конечно, мне хотелось бы перехода Мбаппе в «Реал». Ведь он ещё и француз. Игроки «Реала» приняли бы Мбаппе очень хорошо. У меня будет возможность обсудить с ним этот вопрос», — приводит слова Варана Marca.