Раванелли: в матче с «Реалом» ни одна команда не может считаться фаворитом

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли поделился мнением о предстоящем матче бьянконери с мадридским «Реалом». Итальянский и испанский гранды встретятся друг с другом в финале Лиги чемпионов.
«В матче с «Реалом» ни одна команда не может считаться фаворитом. Однако «Ювентус» не будет испытывать страха перед соперником. Наша команда знает, что может доставить испанцам головную боль. В этом «Ювентусе» мне нравится скромность футболистов. Все игроки, включая нападающих, выкладываются на поле максимально. В этом смысле заслуживает похвалы и главный тренер Массимилиано Аллегри, который добился того, чтобы его подопечные действовали подобным образом», — цитирует Раванелли AS.
Матч между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.