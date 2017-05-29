Мичель Сальгадо: в финале ЛЧ шансы «Реала и «Ювентуса» равны

Бывший защитник мадридского «Реала» Мичель Сальгадо поделился мнением о шансах команды в предстоящем матче с туринским «Ювентусом». Подопечные Зинедина Зидана встретятся со «старой синьорой» в финальном матче Лиги чемпионов.
«Для меня в финале шансы «Реала и «Ювентуса» равны. Думаю, что «Реал» должен действовать на поле с очень высокой концентрацией. У этих команд есть возможность войти в историю футбола. «Реал» может воспользоваться энтузиазмом, обусловленным победой в чемпионате Испании», — приводит слова Мичеля Сальгадо Marca.
Ранее бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки отметил, что считает «Ювентус» фаворитом в этой игре.
Матч между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.