Сарсания: нельзя допустить, чтобы третий раз подряд «Зенит» не попал в ЛЧ

Новый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, какие задачи будут стоять перед петербургской командой в следующем сезоне.
«Конечно, знаю, что в «Зените» образца 2017 года практически не осталось питерских ребят, а десять лет назад они составляли костяк команды. Это проблема, и нужно решать её. Хотя первоочередной задачей является успешное выступление в чемпионате России и Лиге Европы. Нельзя допустить, чтобы третий раз подряд «Зенит» не попал в Лигу чемпионов», — цитирует Сарсанию «Спорт уик-энд».
Сарсания: на данный момент даже не знаю, кто будет главным тренером «Зенита»