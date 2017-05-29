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Вратарь «Бенфики» Эдерсон 30 мая пройдёт медосмотр для «Манчестер Сити»

29 мая 2017, понедельник. 10:23. Футбол

Голкипер «Бенфики» Эдерсон Мораес всё ближе к переходу в «Манчестер Сити». В конце прошлой недели появилась информация, что 23-летний бразилец интересен «горожанам» и сделка может быть завершена после 28 мая

Sky Sports сообщает, что 30 мая Эдерсон должен прибыть в Манчестер, чтобы пройти медицинское обследование. В случае успешного осмотра «Манчестер Сити» заплатит за бразильца около € 45 млн.

На такой сумме настаивает «Бенфика», которая владеет только 50% экономических прав на Эдерсона. Половину вырученной суммы клуб должен будет отдать «Риу Аве» и агентству Gestifute, которым владеет известный футбольный агент Жорже Мендеш.

В текущем сезоне Эдерсон провёл 27 матчей в чемпионате Португалии, пропустил 12 голов и 18 матчей отстоял на ноль.

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Бернарду Силвы
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Бенфика Манчестер Сити Трансферы
Новости. Футбол
29 мая 2017, понедельник
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