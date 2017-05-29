Капелло: в «Реале» спросил Роналдо, сколько он весил, когда выиграл ЧМ-2002

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло рассказал о своей работе в «Королевском клубе» с его экс-нападающим Роналдо. Ранее Капелло отмечал, что знаменитый бразилец влиял на команду не очень положительно.
«Он весил 96 кг. И я спросил Роналдо, сколько он весил, когда выиграл ЧМ-2002. Он ответил, что весил тогда 85 кг. Тогда я спросил его, мог бы он сбросить 6 кг. Однако ему не удавалось сделать это», — приводит слова итальянского специалиста AS.
Капелло возглавлял «Реал» с 1996 по 1997 год и с 2006 по 2007 год. Роналдо защищал цвета испанского гранда с 2002 по 2007 год.
Ранее Роналдо отмечал, что он и Капелло понимают футбол по-разному