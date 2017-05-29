Нападающий Херард Деулофеу попрощался с «Миланом», за который во второй части сезона-2016/17 играл на правах аренды. 23-летний футболист возвращается в «Эвертон», с которым связан контрактными обязательствами до лета 2018 года.
«Сезон окончен, я хочу выразить слова благодарности «Милану». Я был счастлив здесь. Спасибо всем за поддержку и любовь. Спасибо болельщикам, всем за ваши сердца», — написал Деулофеу на своей странице в «Инстаграме».
В чемпионате Италии Деулофеу принял участие в 17 матчах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.