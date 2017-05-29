Тер Штеген гордится тем, что играл в «Барселоне» Луиса Энрике

Голкипер «Барселоны» Марк Андре тер Штеген выразил благодарность бывшему главному тренеру команды Луису Энрике. Последний покинул стан сине-гранатовых по окончании минувшего сезона.
«Я начал свою карьеру в «Барселоне» в 2014 году с тобой в качестве моего тренера. Ты руководил этим коллективом, выиграв за три сезона девять трофеев. Невероятное достижение! И я горжусь тем, что был частью этого проекта как человек и спортсмен. Спасибо, мистер. Желаю тебе всего наилучшего в твоей следующей главе», — написал тер Штеген на своей странице в социальной странице «Инстаграм».
Ранее испанские СМИ сообщали, что Луиса Энрике на посту главного тренера сменит экс-наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде.
Ранее тер Штеген отметил, что хочет играть за испанский гранд долгие годы