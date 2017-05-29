Ал. Миранчук: у Венгрии добротная команда, помню, как они играли на ЧЕ-2016

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал, как проходит подготовка к Кубку конфедераций и товарищескому матчу с Венгрией. Встреча состоится 5 июня в Будапеште.
«Подготовимся к матчу с Венгрией, обсудим на теории. Подойдём в максимальной готовности. Помню, как венгры играли на ЧЕ. Добротная команда. Постараемся сделать всё, чтобы начать с хорошей ноты.
Сейчас смотрим прошлые игры, делаем выводы. Всегда есть что обсудить, не буду выносить детали.
Само собой, мы настраиваемся только на победу. Мы понимаем, чего от нас ждут. Да и сами мы этого хотим. Что касается моей позиции на поле, тренер сам примет решение, на какой позиции мне играть.
Что касается сборной Новой Зеландии — мы всегда настраиваемся на победу, отталкиваемся от себя. Это касается и Германии, и любой другой команды.
На тестах во время тренировок почти все выполнили поставленные задачи. Приятно после хорошей тренировки отдохнуть. Высота никак не ощущается, наоборот тут есть все условия.
Мое будущее? У меня контракт, я в «Локомотиве», о будущем говорить нечего», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
На чемпионате Европы 2016 года Венгрия вышла из группы F с первого места, проиграв в 1/8 финала Бельгии (0:4).