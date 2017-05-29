Шесть стримеров в прямом эфире расскажут о подготовке городов к КК-2017

Социальная сеть «Одноклассники» и официальный туристический портал чемпионата мира 2018 года в России Welcome2018.com определили шесть стримеров, которые будут в прямом эфире освещать подготовку российских городов к Кубку конфедераций — 2017.
В финал спецпроекта попали Александр Иванов из Москвы, Валерий Коляда из Санкт-Петербурга, Ринат Галиахметов из Казани, Алексей Копаев из Волгограда, Виктория Злобина и Сергей Лега (дуэт «Неугомонные») из Краснодарского края. На специальной церемонии в Сочи финалистов наградила посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва.
На первом этапе проекта пользователи создали более 800 трансляций с хэштегом #StreamerWelcome2018, которые собрали более 4 млн просмотров. Чаще всех в эфир выходили стримеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Волгограда.
До 6 июня с помощью приложения для прямых эфиров OK Live стримеры-финалисты будут вести трансляции из городов, в которых пройдёт Кубок конфедераций — 2017. Также они в прямом эфире встретятся с послами чемпионата мира по футболу — 2018. Лучшего среди них определят зрители трансляций и специальное жюри, в которое войдут посол чемпионата мира по футболу — 2018, представители портала Welcome2018.com и социальной сети «Одноклассники».
Победитель получит возможность провести трансляции с игроками сборной России по футболу перед товарищеским матчем сборных России и Чили, который пройдёт 9 июня в Москве. Лучший из стримеров будет назван 7 июня в группе «Welcome2018Streamer. Блоги в ОК» и официальной группе портала Welcome2018.com в «Одноклассниках».