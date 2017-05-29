Клуб не отпустил игрока в сборную Беларуси по причине его службы в армии

Белорусская федерация футбола прояснила ситуацию, которая сложилась с игроком минского «Динамо» Антоном Сарокой, который был вызван в сборную Беларуси на товарищеский матч с командой Швейцарии. Встреча запланирована на 1 июня.
«Тренерский штаб национальной команды хотел видеть Антона Сароку в рядах главной футбольной команды страны и раcсчитывал на него в предстоящем матче. Официальный вызов в сборную на упомянутого игрока был направлен в адрес футбольного клуба «Динамо-Минск» 18 мая.
Футбольный клуб «Динамо-Минск» уведомил ассоциацию «Белорусская федерация футбола» о том, что футболист не прибудет в расположение сборной, письмом от 29 мая. В качестве объяснения указана следующая формулировка: «По причине прохождения воинской службы в рядах Вооруженных сил Республики Беларусь», — говорится на официальном сайте ассоциации белорусской федерации футбола.