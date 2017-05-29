Созин: больше доверия внушает Сарсания, а не Манчини

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером «Зенита» станет итальянский специалист Роберто Манчини.
«Фурсенко давно хотел Манчини. Даже хотел позвать его в сборную. Но, честно говоря, у Луческу регалий было больше. Видимо, «Зенит» получит очередного дорогого иностранного тренера со словами, что он придёт налаживать вертикали молодёжных команд и чуть ли не поднимет детский футбол.
Мне больше доверия внушает Сарсания, а не Манчини. Если итальянец будет играть с теми же футболистами, что и Луческу, то качественного сдвига не будет. Всё останется, как есть, в том числе домашние поражения 0:1 «Тереку». Но если Сарсания приведёт высококлассных игроков, то это будет ядерно. Я не сомневаюсь в качествах Манчини, но не могу сказать, что он вырастил из кого-то игроков экстра-класса», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.