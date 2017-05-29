Бартра: после взрывов у автобуса «Боруссии» думал, что больше не смогу играть

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, ставший единственным игроком команды, пострадавшим в результате взрывов, произошедших около клубного автобуса в апреле, рассказал, что в момент, когда всё произошло, он думал, что больше не сможет играть. 26-летний испанец перенёс операцию на правом запястье и уже вернулся на поле.
«Когда произошло нападение, я думал, что больше никогда не смогу снова играть. Я не мог двигаться первые 5-10 минут, я ничего не слышал. Когда врач сказал мне после операции, что всё идёт хорошо и я смогу снова играть через месяц, это было неописуемо и самой прекрасной новостью.
Сегодня я чувствую себя сильнее, чем когда-либо прежде. Мне было очень грустно из-за произошедшего, это были несколько чертовски трудных недель, но теперь мы можем все наслаждаться победой", — приводит Goal со ссылкой на Kicker слова Бартры после победы «Боруссии» над «Айнтрахтом» Ф (2:1) в финале Кубка Германии.