Кьеллини: то, как «Юве» начнёт матч с «Реалом», будет иметь решающее значение

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдёт 3 июня в Кардиффе.
«То, как мы начнём матч, будет иметь решающее значение. Мы должны сыграть организованно — это важно в отдельном матче и даёт лучшие шансы на успех. Мы чувствуем, что за последние два года стали лучше как команда, но ключом к успеху станет наша готовность совершить решающий шаг. Попытаемся использовать опыт, который мы приобрели в финале Лиги чемпионов в Берлине», — цитирует Кьеллини Goal.
Финал Лиги чемпионов: как это будет
Краткий гид для тех, кто только вчера узнал о финале Лиги чемпионов, «Ювентусе» и «Реале».