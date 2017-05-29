Криворучко: ощущение того, что Хабаровск вышел в РФПЛ, наступило только наутро

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Криворучко прокомментировал выход хабаровской команды в российскую Премьер-Лигу. «СКА-Хабаровск» завоевал путёвку в элиту российского футбола по итогам переходных матчей с «Оренбургом», выиграв в гостях в серии пенальти.
«Перед началом сезона создавался новый коллектив, собрались амбициозные ребята, которые привыкли бороться за высокие места. Была задача – в первый год постараться попасть в стыковые матчи. На начальном этапе чемпионата было сложно, но постепенно команда обретала уверенность в своих силах, попали в стыки и почувствовали, что можно и в этом году выйти в РФПЛ. А раз так, то зачем откладывать?
В итоге получилось. Над нами не было сильного давления. Никто не ждал от нас такого результата. На установке перед второй стыковой игрой наш тренер сказал: «Вы готовы выходить в РФПЛ?» Отвечаем: «Да!» «Значит, идите и выходите!» – ответил он. Это было сильно! К этому результату причастны много людей, которые в равной степени внесли свой вклад в это достижение.
Но самое главное, что в Хабаровске собрался очень сильный коллектив и в футбольном, и в человеческом плане. Я считаю, что это в большей степени и предопределило результат стыковых матчей. Все без исключения, кто играл, кто оставался в запасе, кто смотрел по телевизору, искренне желали этого. В итоге мы в РФПЛ!
В раздевалке происходил организованный беспредел. На самом деле ощущение того, что Хабаровск вышел в РФПЛ, наступило только на следующее утро. После игры никто не мог в это поверить. Планы на будущее? Нужно остыть после закончившегося сезона, он выдался очень сложным, и все мы очень устали. Немного позже обсудим с руководством дальнейшие планы", — поведал Криворучко в интервью Onedivision.