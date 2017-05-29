Тренер «Хаддерсфилд Таун» — о выходе в АПЛ: это невероятная история, сказка

Главный тренер «Хаддерсфилд Таун» Давид Вагнер поделился впечатлениями от выхода команды в английскую Премьер-лигу.
«Терьеры» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа за право выступать в АПЛ на стадионе «Уэмбли» по пенальти победили «Рединг».
«Знаю, что многие эксперты списали нас перед сезоном. В течение сезона я думал, что мы можем сделать немного больше, когда мы к Рождеству сыграли со всеми, я подумал, что у нас есть шанс. То, что случилось, – это невероятная история, сказка", — заявил 45-летний специалист.
«Я очень счастлив, потому что, когда я приехал, люди говорили, что у меня нет опыта, нет опыта британского футбола, нет опыта работы с игроками – мне всегда приходилось бороться с этим. Доказано, что опыт важен, но это не всё. Ещё сердце и желание», — цитирует Вагнера The Sun.