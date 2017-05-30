Сауль: Гризманн — значимый игрок, но один футболист не может быть важнее команды

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес отметил, что нападающий Антуан Гризманн играет значимую роль в нынешней команде, но также предположил, что в случае ухода Гризманна «Атлетико» найдёт ему замену.
«Гризманн сам определяет своё будущее. Пока он с нами. Мы ждём его на предсезонке. Если Антуан Гризманн уйдёт, у нас останутся Торрес, Гамейро, Корреа и Карраско. Он очень значимый игрок для нас, мы знаем о его высоком классе, но один футболист не может быть важнее команды», — цитирует Гризманна Goal.
Форлан считает, что у «Атлетико» не будет проблем в случае ухода Гризманна