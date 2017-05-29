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Форлан считает, что у «Атлетико» не будет проблем в случае ухода Гризманна

29 мая 2017, понедельник. 06:50. Футбол

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Форлан поделился мнением о сегодняшнем составе команды. Форлан, в частности, обратился и к вопросу о том, покинет ли французский форвард Антуан Гризманн ряды испанского клуба.

«В «Атлетико» всегда выступали сильные нападающие. Клуб всегда приобретал таких игроков, и у него в случае ухода Гризманна не будет проблем. Нужно относиться с уважением к тому, что делает Гризманн, но «Атлетико» уже на другом уровне, чем несколько лет назад. В «Атлетико» можно выигрывать титулы», — приводит слова Форлана Marca.

В последнее время испанские СМИ не раз предполагали, что Гризманн может перейти в «Манчестер Юнайтед». Сам игрок и руководство «Атлетико» этого не подтверждают.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Диего Форлан
Новости. Футбол
29 мая 2017, понедельник
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