Форлан считает, что у «Атлетико» не будет проблем в случае ухода Гризманна

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Форлан поделился мнением о сегодняшнем составе команды. Форлан, в частности, обратился и к вопросу о том, покинет ли французский форвард Антуан Гризманн ряды испанского клуба.
«В «Атлетико» всегда выступали сильные нападающие. Клуб всегда приобретал таких игроков, и у него в случае ухода Гризманна не будет проблем. Нужно относиться с уважением к тому, что делает Гризманн, но «Атлетико» уже на другом уровне, чем несколько лет назад. В «Атлетико» можно выигрывать титулы», — приводит слова Форлана Marca.
В последнее время испанские СМИ не раз предполагали, что Гризманн может перейти в «Манчестер Юнайтед». Сам игрок и руководство «Атлетико» этого не подтверждают.