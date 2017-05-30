Лусио: причина неудачи «Баварии» в Лиге чемпионов не в немецком футболе

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Лусио выступил в защиту команды. Бразилец сделал это в свете неудачного выступления немецкого гранда в розыгрыше Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти в четвертьфинальных баталиях турнира проиграли мадридскому «Реалу»
«Причина неудачи «Баварии» в Лиге чемпионов не в немецком футболе. Нужно подумать о том, что на этом турнире ты встречаешься с чемпионами Испании и Италии. «Бавария» играла в финале Лиги чемпионов, а также побеждала на этом турнире. Команда играет на своём уровне, но там очень высокая конкуренция», — приводит слова Лусио tz.