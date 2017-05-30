Маурисио: понимал, что Каррера – идеальный тренер для «Спартака»

Защитник «Лацио» Маурисио, который провёл последний сезон на правах аренды в «Спартаке», поделился мнением о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.
«Когда я пришёл в «Спартак», то Каррера уже несколько матчей являлся главным тренером. Я понимал, что он идеальный человек для того, чтобы привести «Спартак» к чемпионству. Понял это по тому, насколько Массимо погружён в работу. Серьёзный и требовательный профессионал, который мотивирует футболистов. Когда у тренера есть такие характеристики, то все начинают больше концентрироваться на тренировках. А что происходит там, потом появляется и в игре. На занятиях важно всегда искать лучшую позицию, делать лучший отбор и отдавать лучшие пасы.
В «Спортинге» нас тренировал Леонарду Жардим, который сейчас возглавляет «Монако». Вот с ним я бы мог сравнить Карреру в плане требовательности и мотивации. Они действительно похожи. При мне ногой по доске бил не только Массимо. Бывший тренер «Реала» Вандерлей Лушенбургу так делал. Пиоли, который работал в «Интере», так же мог себя вести. Он итальянец, как и Каррера. К такому подходу я был готов. За 28 лет у меня накопился некоторый опыт взаимодействия с тренерами», — сказал Маурисио в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полную версию эксклюзивного интервью с Маурисио читайте на «Чемпионате» в скором времени.