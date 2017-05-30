Морьентес: «Реал» победит «Ювентус» 1:0, и я хочу, чтобы забил Мората

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился ожиданиями от предстоящего матча с участием «сливочных» и туринского «Ювентуса». Подопечные Зинедина Зидана встретятся со «старой синьорой» в финале Лиги чемпионов.
«Я ставлю на то что «Реал» победит «Ювентус» со счётом 1:0. И я хочу, чтобы гол забил Альваро Мората. Был бы этому очень рад. Что же касается основного состава «Реала», то думаю, что Иско выйдет на поле с первых же минут, а Бэйл потом заменит его», — приводит слова Морьентеса AS.
Ранее сообщалось, что Зидан решил в матче с «Ювентусом» включить в основной состав Иско. Бэйл был травмирован и в последних матчах с участием «сливочных» на поле не выходил.
Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.