Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Зидан намерен включить Иско в стартовый состав в матче с «Ювентусом»

25 мая 2017, четверг. 13:54. Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан решил включить полузащитника команды Иско в стартовый состав в финальном матче Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», передаёт Marca.

В последнее время этот вопрос часто обсуждался в испанских СМИ и среди специалистов. Многие задавались вопросом, сделает французский специалист ставку на футболиста сборной Испании или же на валлийского полузащитника Гарета Бэйла, который был травмирован и в последних матчах не играл. В основном считают, что на поле должен выйти Иско, который демонстрирует в концовке сезона отличную форму и уже не раз удостаивался похвалы Зидана и прессы.

Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.

Иско: «Реалу» нужно идти дальше, впереди главная игра в сезоне
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Гарет Бэйл Зинедин Зидан Иско
Новости. Футбол
25 мая 2017, четверг
14:03 Россия соответствует требованиям конвенции по предотвращению насилия на футболе
13:54 Зидан намерен включить Иско в стартовый состав в матче с «Ювентусом»
13:53 Футболист «Манчестер Сити» Денайер стал участником драки, защищая друга
13:51 «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью в первом стыковом матче
13:48 Вратарь «Ливерпуля» Маннингер летом завершит карьеру
13:42 Жером Боатенг: против Роналду бороться легче, чем против Месси
13:18 Ещенко: рассказываю Луису Адриано про красоты Байкала
13:16 «Вильярреал» объявил о продлении контракта с главным тренером Эскрибой
13:13 Тьяго Алькантара: на поле Хаби Алонсо в некотором смысле был тренером
13:11 Руни пожертвовал £ 100 тыс. жертвам теракта в Манчестере
12:54 Зе Роберто – самый возрастной автор гола в истории Кубка Либертадорес
12:49 Президент «Урала»: позвать Кокорина, чтобы вернулся в сборную? Тогда и Шатова
12:43 «Боруссия» Д нацелилась на нападающего «Сампдории» Шика
12:39 «Спартак» подготовил видео с лучшими мгновениями чемпионского сезона
12:37 Помощник Луиса Энрике близок к тому, чтобы возглавить «Сельту»
12:35 Г. Иванов: Скрипченко боялся первой игры с «Уфой» и встречи с Гончаренко
12:13 Наставник «Фламенго»: Винисиус Жуниор будет важен не только для «Реала»
12:09 Источник: Марку Силва принял решение покинуть «Халл Сити»
12:03 На «Крестовском» постелют газон из Гатчины, работы обойдутся в 3 млн рублей
12:02 «Эвертон» готов выслушать предложения по Баркли
11:52 Жером Боатенг: не планирую покидать «Баварию»
11:50 Дольберг: матч с «МЮ» в финале ЛЕ был одним из худших в карьере
11:47 «Спартак» летом проведёт один сбор в Австрии
11:40 Президент «Урала»: легендарный матч с «Зенитом» нас подкосил
11:29 «СКА-Хабаровск» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы
11:20 Зидан убеждает Морату остаться в «Реале», обещая большую игровую практику
11:13 Талалаев признан лучшим тренером мая в ФНЛ по версии лиги
11:08 Клуб Серии А предложил Тотти подписать однолетний контракт
10:58 Источник: Вальверде нацелился на Андера Эрреру для «Барселоны»
10:57 Виллиан не собирается уходить из «Челси»
10:51 Игроки «Манчестер Юнайтед» за победу в Лиге Европы получат £ 38 млн
10:31 Мхитарян: в моменте со вторым голом меня там вообще не должно было быть
10:11 Хави: Лам входит в число 11 лучших игроков моей команды за последние 20 лет
10:07 На стадионе «Нижний Новгород» началась подготовка футбольного поля
10:02 Мората согласился на переход в «Милан»
09:58 Гинтер: с чисто спортивной точки зрения Тухель – специалист высшего уровня
09:51 Силлессен: хочу стать номером один в «Барселоне» и об уходе не думаю
09:41 Шацких: наверное, для киевского «Динамо» я сделал немного больше, чем Сёмин
09:40 У экс-игрока сборной Гонконга украли 24 золотых слитка и $ 89 тыс.
09:34 Винисиус Жуниор: я счастлив, но о «Реале» и деньгах в данный момент не думаю
09:23 «Амкар» вернётся из отпуска 11 июня и проведёт три сбора
09:09 Мостовой: Федун на седьмом небе, любой каприз Карреры под ЛЧ будет исполнен
09:01 Сересо: не думаю, что «МЮ» или кто-либо заплатит за Гризманна сумму отступных
09:00 На костылях, но с трофеем. Как «МЮ» отмечал победу в финале Лиги Европы. Фото
08:52 Моуринью: финал Лиги Европы «МЮ» — «Аякс» напомнил мне матч «Интер» — «Бавария»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший центральный защитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017