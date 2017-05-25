Зидан намерен включить Иско в стартовый состав в матче с «Ювентусом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан решил включить полузащитника команды Иско в стартовый состав в финальном матче Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», передаёт Marca.
В последнее время этот вопрос часто обсуждался в испанских СМИ и среди специалистов. Многие задавались вопросом, сделает французский специалист ставку на футболиста сборной Испании или же на валлийского полузащитника Гарета Бэйла, который был травмирован и в последних матчах не играл. В основном считают, что на поле должен выйти Иско, который демонстрирует в концовке сезона отличную форму и уже не раз удостаивался похвалы Зидана и прессы.
Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.