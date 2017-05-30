Форвард «Крыльев Советов» Корниленко завершил карьеру в сборной Беларуси

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершил международную карьеру. Об этом сообщается на официальном сайте федерации футбола Беларуси.
«Большое спасибо болельщикам, которые поддерживали меня и команду на протяжении 14 лет. Всегда было приятно приезжать в сборную, отдавать все силы, сражаясь за неё на поле — за спиной чувствовалась поддержка огромного количества людей. Для меня была честь выступать за страну — признаюсь, этого будет не хватать. Но в жизни всё нужно делать вовремя: почувствовал, что пришла пора, когда следует завершить карьеру в национальной команде, — и уступить место более молодым ребятам.
Ещё раз хочу поблагодарить тренеров, с кем доводилось работать в национальной сборной, её персонал, руководство федерации — все они доверяли и верили в меня. Отдельное спасибо ребятам, с которыми выступали рука об руку. Желаю им удачи и побед — они, уверен, к белорусам придут. И, разумеется, низкий поклон любителям футбола за поддержку и в радостные, и в трудные минуты. Обещаю, что останусь преданным болельщиком сборной и непременно буду переживать за неё», — отметил Корниленко.
За национальную команду Сергей Корниленко выступал с 2003 года. На счету 33-летнего футболиста 78 матчей и 17 голов.
Фото также доступно на официальной странице федерации футбола Беларуси в «Твиттере».