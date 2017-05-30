Лунёв: жалко, что у Луческу не получилось в «Зените». Он крутой тренер

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв признался, что был расстроен уходом Мирчи Луческу с поста главного тренера петербургской команды. Под руководством румынского специалиста «Зенит» занял третье место в минувшем сезоне РФПЛ.
«Задача на сезон не решена, поэтому чего-то подобного следовало ожидать. Жалко, что так случилось, ведь Луческу – крутой тренер. Он наставник топ-уровня, и результаты его команд говорят сами за себя. Возможно, ему не удалось найти общий язык с командой, а у команды – понять его идею.
У нас было собрание, посвящённое закрытию сезона. Александр Дюков произнёс речь, а Луческу — ничего. Может быть, что-то было сказано в раздевалке после «Краснодара», меня там уже не было. Надеюсь, в дальнейшей карьере всё у Мистера будет хорошо», — рассказал Лунёв в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Интервью с Андреем Лунёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.