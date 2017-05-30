Тихонов: я могу возглавить «Крылья Советов»? Сейчас говорить не о чем

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал появившуюся информацию о том, что он может возглавить «Крылья Советов».
«Давайте пока без комментариев. Когда что-то будет, тогда можно будет о чём-то говорить. Сейчас говорить не о чем», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
По итогам сезона-2016/17 «Крылья» вылетели в ФНЛ. Команду возглавляет Вадим Скрипченко, заявивший о том, что готов продолжить работу с самарцами. «Енисей» в прошедшем сезоне ФНЛ завоевал право сыграть в переходных матчах за выход в РФПЛ, но по итогам двух встреч уступил тульскому «Арсеналу» (2:1, 0:1).