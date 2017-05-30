На «Арене ЦСКА» стартовала продажа билетов на матч Россия — Чили

В кассах стадиона «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Чили, сообщается на официальном сайте ЦСКА. Игра пройдёт 9 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.
Сборная России проведёт встречу с командой Чили в рамках подготовки к Кубку конфедераций. До встречи с чилийцами подопечные Станислава Черчесова сыграют товарищескую игру 5 июня в Будапеште со сборной Венгрии. Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Россия сыграет в группе с Новой Зеландией, Мексикой и Португалией, Чили — с Германией, Австралией и Камеруном.
Испанский арбитр Мансано будет работать на товарищеском матче Россия – Чили