Испанский арбитр Масано будет работать на товарищеском матче Россия – Чили

Товарищеский матч национальных сборных России и Чили, который пройдет 9 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, обслужит бригада арбитров из Испании во главе Хесусом Хилем Мансано, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
В роли ассистентов рефери выступят Анхель Невадо Родригес и Диего Барберо Севилья.
Сборная России проведёт встречу с командой Чили в рамках подготовки к Кубку конфедераций. До встречи с чилийцами подопечные Станислава Черчесова сыграют товарищескую игру 5 июня в Будапеште со сборной Венгрии. Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.
Сборная России успешно добралась до Австрии