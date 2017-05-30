«Борнмут» подтвердил переход Беговича из «Челси»

«Борнмут» объявил о переходе из «Челси» голкипера Асмира Беговича. Официально 29-летний боснийский вратарь присоединится к «вишням» 1 июля.
Срок контракта с Беговичем и сумма трансфера не разглашаются, но, как сообщал Sky Sports, речь идёт о £ 10 млн (около € 11,5 млн).
В «Челси» Бегович перешёл летом 2015 года за € 11 млн из «Сток Сити». За синих страж ворот провёл 33 матча и пропустил 41 мяч.
Интересно, что Бегович уже выступал за «Борнмут» — в 2007 году на правах краткосрочной аренды.
«Челси» согласился продать Беговича в «Борнмут» за £ 10 млн
Фотографии можно посмотреть в «Твиттере».