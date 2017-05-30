Сорокин: пионеры по объёму приобретённых билетов на ЧМ-2018 — чилийцы

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал о продаже билетов на матчи Кубка конфедераций—2017 и чемпионата мира—2018.
«Кубок конфедераций исторически не был тотально распродаваемым по билетам турниром. Всегда были матчи, на которых не все места занимали болельщики. В основном на чемпионатах мира стадионы заполняются за счёт болельщиков команд-участниц. Ну вот не ездят тысячами новозеландцы за своей сборной.
Как ни странно, у нас пионеры по объёму приобретённых билетов — это чилийцы. Они почему-то решили поддержать свою сборную, невзирая на расстояния. Остальные — чуть слабее. Чилийцев будет достаточно много и на Кубке конфедераций. Приедут и немцы. Конечно, можно было бы поинтенсивнее поддерживать свои сборные на Кубке конфедераций, но как есть", — сказал Сорокин в эфире радио «Спорт FM».