«Удинезе» продлил контракт с главным тренером Дельнери

«Удинезе» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Луиджи Дельнери. Новое соглашение с 66-летним итальянским специалистом рассчитано до 30 июня 2018 года.
Дельнери возглавил «Удинезе» в начале октября прошлого года, сменив на посту главного тренера Джузеппе Якини.
Под руководством Дельнери команда из Удине финишировала на 13-й строчке в таблице итальянской Серии A.
Соглашение предусматривало возможность продления контракта со специалистом, что и было сделано «Удинезе».
«Удинезе» объявил о назначении Дельнери на пост главного тренера