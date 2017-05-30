Федун: интерес «Шальке» и «Ромы» к Зобнину? А они круче «Спартака» по зарплатам?

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику красно-белых Роману Зобнину со стороны «Ромы» и «Шальке».
«А что, „Шальке“ и „Рома“ круче, чем „Спартак“, с точки зрения зарплат, бонусов? Нет. И мы видели Зинченко, который ушёл на пике в „Манчестер Сити“. Где он сейчас? Роману нужно показать зарубежным скаутам себя на уровне Лиги чемпионов. Давайте откровенно говорить: уровень нашего чемпионата достаточно средний. Именно Лига чемпионов показывает, ху из ху“, — сказал Федун в эфире программы „Все на футбол“.