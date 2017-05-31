Утверждён новый формат украинской Премьер-лиги

Украинская Премьер-лига официально объявила об утверждении схемы розыгрыша чемпионата и проекта календаря на сезон-2017/18.
Формат УПЛ на следующий сезон выглядит следующим образом:
— количество команд — 12;
— количество туров — 32 плюс матчи плей-офф в группе 2;
— общее количество матчей — 192 плюс матчи плей-офф в группе 2.
— чемпионат проходит в два этапа;
— этап I: 2 круга — 22 тура — 132 матча;
— этап II: 2 круга — 10 туров — 30 матчей в каждой группе плюс матчи плей-офф в группе 2;
— по итогам этапа I формируются две группы по 6 команд;
— группа 1: места с 1-го по 6-е, определяется чемпион УПЛ плюс команды, которые примут участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы;
— группа 2: места с 7-го по 12-е, определяются команды, которые покидают УПЛ;
— команда, которая заняла 12-е место, напрямую вылетает из УПЛ;
— команда, которая заняла 11-е место, играет два матча плей-офф с командой, занявшей второе место в первой лиге, причём первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;
— команда, которая заняла10-е место, играет два матча плей-офф с командой, занявшей 3-е место в первой лиге, причём первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;
— очки, полученные на этапе I чемпионата, сохраняются.
Матч Суперкубка Украины запланирован на 15 июля, а первый тур чемпионата стартует 16 июля. Чемпионат завершится 19 мая, переходные матчи за выживание состоятся 23 и 27 мая.