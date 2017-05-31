Видео: лучшее в исполнении игроков «Барселоны» в сезоне-2016/17

Официальный канал Ла Лиги в YouTube представил видео, в котором собрал всё лучшее в исполнении игроков «Барселоны» в прошедшем сезоне.
Напомним, в сезоне-2016/17 «Барселона» стала вице-чемпионом Испании, набрав 90 очков в 38 турах и уступив чемпионство «Реалу» (3 очка). В Лиге чемпионов каталонцы добрались до четвертьфинала, где уступили туринскому «Ювентусу» — 0:3 по сумме двух матчей.
Единственным трофеем, который удалось завоевать сине-гранатовым, стал Кубок Испании. В финале этого турнира «Барселона» обыграла «Алавес» — 3:1.
Видео можно посмотреть в YouTube.
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